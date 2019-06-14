Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.06.2019 11:02

Лондон и Эр-Рияд поддержали обвинения Помпео в атаках на танкеры

Великобритания и Саудовская Аравия присоединились к обвинениям Ирана в атаках на танкеры в Оманском заливе, с которыми ранее выступил госсекретарь США Майк Помпео, сообщают СМИ.

"У нас нет оснований не соглашаться с госсекретарем. Мы с ним согласны", - заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр телеканалу CNN.

Он добавил, что "есть история подобных действий Ирана".

Глава британского МИД Джереми Хант также заявил о солидарности с обвинениями Помпео в адрес Ирана.

В распространенном заявлении Ханта говорится, в частности, что Лондон предупредил Иран о "неразумности" таких действий.

"Это вызывает глубокое беспокойство и происходит в момент, когда ситуация уже достигла огромной напряженности. Я был в контакте с Помпео, и, хотя мы будем трезво и тщательно готовить нашу собственную оценку, в качестве отправной точки мы принимаем на веру оценкам наших американских союзников", - заявил Хант.

"Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно, и мое послание Ирану заключается в том, что если они были вовлечены, то это глубоко неразумная эскалация, которая представляет реальную опасность для перспектив мира и стабильности в регионе", - отметил он.

Ранее Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Он отметил, что оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ИРАН, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Глава МИД Великобритании не счел правдоподобной версию смерти оппозиционного журналиста, озвученную Саудовской Аравией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]