США на заседании СБ ООН обвинили Иран в том, что он представляет угрозу глобальному миру

Вашингтон на заседании СБ ООН, прошедшем за закрытыми дверями, обвинил Иран в том, что он несет ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе и представляет собой реальную угрозу международной безопасности.
Представитель США в ООН Джонатан Коэн познакомил членов Совбеза с американскими оценками произошедшего, и заявил, что они являются "четкой демонстрацией того, что Иран представляет собой угрозу международному миру и безопасности".
"Я просил Совет безопасности продолжить заниматься этим вопросом, и ожидаю, что в предстоящие дни у нас пройдут его дальнейшие обсуждения, а также дискуссии о том, как следует реагировать", - сказал дипломат.
Представительство Ирана при всемирной организации ответила на эти обвинения заявлением, что именно санкции США и наращивание американского военного присутствия в Персидском заливе являются "самой значительной угрозой миру и безопасности" в регионе.
"США и их региональные союзники должны прекратить разжигание войны", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.
Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.
В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что бездоказательные обвинения США в отношении Ирана демонстрируют, что Вашингтон переходит к плану "Б", включающему "саботаж дипломатии" и сокрытие экономического терроризма против Тегерана.
"Тот факт, что США немедленно бросились выдвигать обвинения против Ирана без каких-либо фактических и косвенных доказательств, делает очевидным тот факт, что группа Б перешла к плану Б: саботажу дипломатии, в том числе той, что проводит Синдзо Абэ, и сокрытию экономического терроризма против Ирана", - написал Зариф в своем Twitter.
Тегеран несет ответственность за поддержание безопасности в Ормузском проливе, обвинения со стороны США - тревожны, заявил в пятницу представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Мы отвечаем за поддержание безопасности в проливе, мы в возможно короткие сроки спасли экипажи танкеров, подвергшихся атакам", - сказал дипломат.
Он назвал тревожными обвинения США в адрес Ирана в организации атак на танкеры.
"Обвинения, выдвинутые госсекретарем США Помпео в адрес Ирана, вызывают тревогу", - заявил Мусави, отметив, что обвинять Тегеран для Помпео - "самое простое".
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