Токаев назвал бедность населения основной причиной протестов в Казахстане

Основной причиной, по которой люди вышли протестовать в Казахстане, является бедность, люди требуют решения их проблем, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Что касается демонстрантов - они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

"Они (протестующие - ИФ-К) требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать", - отметил он.

По словам президента, среди митинговавших казахстанцев есть люди, "которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности".

"Они, конечно же, будут все выпущены в самое ближайшее время", - пообещал Токаев.

"Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы, конечно, извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена", - заверил он.

Президент также пообещал, что будут выпущены и те, кто посчитал выборы "нечестными".

"Конечно же, они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все", - отметил глава Казахстана.

Между тем, он подчеркнул, что незаконные действия будут пресекаться и далее.

"Все, что незаконно, естественно будет пресекаться. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улице. Несанкционированные митинги, беспорядки - ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях", - сказал Токаев.

В крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованны сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

По информации Генпрокуратуры, всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670.