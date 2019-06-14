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Дальнее зарубежье 14.06.2019 12:03

Китай будет развивать отношения с Ираном независимо от мировой обстановки - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин завил, что независимо от изменений в мировой ситуации Китай будет развивать отношении с Ираном на стабильной основе.

"Китай последовательно рассматривает отношения с Ираном с долгосрочных стратегических позиций. Независимо от того, какие изменения могут произойти в региональной или же мировой обстановке, Китай готов к тому, чтобы совместными с иранской стороной усилиями на стабильной основе развивать отношения всестороннего стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул он.

Это заявление китайский лидер сделал на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Бишкеке, сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

США накануне обвинили Иран в том, что он стоит за атаками на два танкера в Оманском заливе, Тегеран отвергает эти обвинения.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕСЕДАТЕЛЬ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]