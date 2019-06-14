Китай будет развивать отношения с Ираном независимо от мировой обстановки - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин завил, что независимо от изменений в мировой ситуации Китай будет развивать отношении с Ираном на стабильной основе.

"Китай последовательно рассматривает отношения с Ираном с долгосрочных стратегических позиций. Независимо от того, какие изменения могут произойти в региональной или же мировой обстановке, Китай готов к тому, чтобы совместными с иранской стороной усилиями на стабильной основе развивать отношения всестороннего стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул он.

Это заявление китайский лидер сделал на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Бишкеке, сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

США накануне обвинили Иран в том, что он стоит за атаками на два танкера в Оманском заливе, Тегеран отвергает эти обвинения.