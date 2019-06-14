ИГИЛ взяла на себя ответственность за организацию бунта в колонии в Таджикистане

Tеррористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за организацию 19 мая бунта в колонии города Вахдат, в результате которого погибли 32 человека, в том числе 29 заключенных и три сотрудника колонии, сообщили местные СМИ Таджикистана.
При этом доказательств своей причастности к бунту террористы не приводят.
Ранее сообщалось, что беспорядки в исправительном учреждении 3/2 ГУИН Минюста Таджикистана в Вахдате начались в ночь на 19 мая. В колонии произошли столкновения между заключенными и надзирателями. Минюст Таджикистана сообщил тогда, что 30 особо опасных осуждённых, в том числе члены ИГИЛ, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.
По данным пресс-службы ГУИН, 24 заключенных были убиты в результате операции по подавлению бунта, еще пять заключенных стали жертвами зачинщиков. В МВД Таджикистана сообщили, что среди убитых при подавлении бунта в колонии были 17 членов ИГИЛ.
В настоящее время в колонии в Вахдате работает специальная следственная группа Генпрокуратуры Таджикистана, в которую также вошли следователи МВД и ГКНБ Таджикистана. По словам источника "Азии-Плюс", дело о бунте в колонии засекречено.
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