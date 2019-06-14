Турция и Таиланд пополнили список стран, где разрешено отдыхать сотрудникам МВД РФ

Турция и Таиланд включены в перечень зарубежных стран, где разрешено отдыхать сотрудникам министерства внутренних дел РФ, сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"К ранее разрешенным странам, где было разрешено проводить отпуска сотрудникам МВД, добавились Турция и Таиланд", - отметила она.

Газета "Коммерсант" сообщила в пятницу, что глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован российским МИД. В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны - Турция и Таиланд - находились у полицейских под запретом.