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СНГ 14.06.2019 12:42

ШОС может стать площадкой для формирования многополярного мира - президент Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите ШОС в Бишкеке заявил, что в будущем Шанхайская организация сотрудничества может стать площадкой для формирования многополярного мира.

"В условиях меняющейся международной обстановки, Шанхайская организации сотрудничества демонстрирует новый формат международного взаимодействия, где каждая страна имеет свой голос, и все решения принимаются согласовано, что обеспечивает интерес к деятельности Организации", - заявил в пятницу, открывая проходящее в Бишкеке заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Жээнбеков отметил, что "ареал ШОС с каждым годом расширяется, а решаемые в рамках организации различные региональные вопросы позволяют говорить о том, что в будущем Шанхайская организация сотрудничества может стать площадкой для формирования многополярного мира"

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ШОС, МИР, ПЛОЩАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]