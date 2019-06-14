ШОС может стать площадкой для формирования многополярного мира - президент Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите ШОС в Бишкеке заявил, что в будущем Шанхайская организация сотрудничества может стать площадкой для формирования многополярного мира.

"В условиях меняющейся международной обстановки, Шанхайская организации сотрудничества демонстрирует новый формат международного взаимодействия, где каждая страна имеет свой голос, и все решения принимаются согласовано, что обеспечивает интерес к деятельности Организации", - заявил в пятницу, открывая проходящее в Бишкеке заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Жээнбеков отметил, что "ареал ШОС с каждым годом расширяется, а решаемые в рамках организации различные региональные вопросы позволяют говорить о том, что в будущем Шанхайская организация сотрудничества может стать площадкой для формирования многополярного мира"

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.