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Туризм 14.06.2019 11:04

Азербайджан и Египет возобновляют контакты на уровне министров после перерыва в несколько лет

Министр туризма Египта Рания Аль-Машат 15-18 июня посетит Азербайджан, сообщил египетский посол в Баку Адель Ибрагим.

«Аль-Машат совершит 15-18 июня визит в Азербайджан для участия в 110-м заседании Исполнительного комитета Всемирной организации туризма в Баку», - сказал Ибрагим агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что «это первый визит из Египта в Азербайджан на уровне министра после перерыва в несколько лет».

В последний раз контакты на уровне министров двух стран осуществлялись весной 2016 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]