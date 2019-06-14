Азербайджан и Египет возобновляют контакты на уровне министров после перерыва в несколько лет

Министр туризма Египта Рания Аль-Машат 15-18 июня посетит Азербайджан, сообщил египетский посол в Баку Адель Ибрагим.

«Аль-Машат совершит 15-18 июня визит в Азербайджан для участия в 110-м заседании Исполнительного комитета Всемирной организации туризма в Баку», - сказал Ибрагим агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что «это первый визит из Египта в Азербайджан на уровне министра после перерыва в несколько лет».

В последний раз контакты на уровне министров двух стран осуществлялись весной 2016 года.

Ф.Исазаде