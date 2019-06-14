Президент Киргизии призывает страны ШОС сфокусироваться на обеспечении информационной безопасности

Информационная безопасность должна стать важным вопросом в повестке дня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Все чаще имеют место случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливаются угрозы использования IT-технологий в террористических и военно-политических целях. В этой связи мы считаем, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом повестки дня ШОС", - заявил Жээнбеков в ходе саммита ШОС в Бишкеке.

Он также отметил, что Киргизия предлагает создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями. "В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государств", - сказал глава государства.

Жээнбеков считает важным взаимодействие в сфере коммуникационных технологий, а также в построении системы межрегионального сотрудничества.

"Киргизия уделяет особое внимание реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономическую составляющую. Важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами членами ШОС и странами-наблюдателями Организации", - подчеркнул киргизский лидер.

Он заявил, что, "в этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан".

Президент Киргизии также предложил продолжить консультации по созданию Банка развития ШОС, "в том числе в плане перехода расчетов в национальных валютах".

"Сейчас большую роль в развитии экономической составляющей развития ШОС играет международный деловой совет и межбанковское объединение. Мы должны принимать практические меры по углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран, поощрять участие заинтересованных правительственных структур и деловых кругов в реализации совместных проектов, имеющих интеграционный потенциал", - отметил Жээнбеков

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.