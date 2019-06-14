Минобразования отбирает компании для подготовки проектно-сметной документации на строительство и капремонт школ

Министерство образования Азербайджана объявило открытый тендер на отбор подрядчиков по подготовке проектно-сметной документации на строительство и капремонт средних учебных заведений в различных районах страны, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

В целом, тендер проводится по 14 лотам.

Тендер предусматривает подготовку проектно-сметной документации на строительство средних общеобразовательных школ: на 360 учеников в селе Сюндю Гобустанского района; на 180 учеников в селе Ходжавенд Агджабединского района; на 264 ученика в селе Тюркеди Сабирабадского района; на 960 учеников в поселке Институт Самухского района; на 180 учеников в городе Ярдымлы; на 432 ученика в селе Гоюнбинеси Евлахского района.

Кроме этого, тендером предусмотрена подготовка проектно-сметной документации на восстановительно-укрепительные и капремонт в средних школах: на 640 учеников в селе Зангишалы Агдамского района и в селе Зовле Лянкяранского района; на 240 учеников в селе Арабушагы Агсуинского района; на 420 учеников в селе Казымабад Джалилабадского района; на 864 учеников в Гаджигабуле; на 320 учеников в городе Ширван; на 760 учеников в Сиазани.

Тендер также предусматривает газификацию учебных заведений.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов по каждому лоту.

Тендерные предложения принимаются до 29 июля 2019 года. Тендерная процедура состоится 30 июля.

Р.Бабаев