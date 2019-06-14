Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 14.06.2019 11:15

Минобразования отбирает компании для подготовки проектно-сметной документации на строительство и капремонт школ

Министерство образования Азербайджана объявило открытый тендер на отбор подрядчиков по подготовке проектно-сметной документации на строительство и капремонт средних учебных заведений в различных районах страны, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

В целом, тендер проводится по 14 лотам.

Тендер предусматривает подготовку проектно-сметной документации на строительство средних общеобразовательных школ: на 360 учеников в селе Сюндю Гобустанского района; на 180 учеников в селе Ходжавенд Агджабединского района; на 264 ученика в селе Тюркеди Сабирабадского района; на 960 учеников в поселке Институт Самухского района; на 180 учеников в городе Ярдымлы; на 432 ученика в селе Гоюнбинеси Евлахского района.

Кроме этого, тендером предусмотрена подготовка проектно-сметной документации на восстановительно-укрепительные и капремонт в средних школах: на 640 учеников в селе Зангишалы Агдамского района и в селе Зовле Лянкяранского района; на 240 учеников в селе Арабушагы Агсуинского района; на 420 учеников в селе Казымабад Джалилабадского района; на 864 учеников в Гаджигабуле; на 320 учеников в городе Ширван; на 760 учеников в Сиазани.

Тендер также предусматривает газификацию учебных заведений.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов по каждому лоту.

Тендерные предложения принимаются до 29 июля 2019 года. Тендерная процедура состоится 30 июля.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛЫ, ТЕНДЕР


Похожие новости


Минобразования план строительства школ модульного типа в 2019 году выполнит наполовину Около 20 школ в Баку нуждаются в капремонте – президент Алиев 100 новых модульных школ появятся в Азербайджане в 2017 году - Минобразования Минобразования проводит конкурс «Школьные общины» Ректор Бакинского Госуниверситета считает необходимым усилить образование в школах Около 3,5 тыс. бакинских школьников приняли участие в предметной олимпиаде

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]