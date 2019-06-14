В грузинской Тушетии оползень снес участок дороги, ведущей в РФ

В Грузии движение транспорта в направлении Тушетии (горная область на северо-востоке Грузии, граничащая с российскими Чечней и Дагестаном), которое лишь пять дней назад было восстановлено после мощного оползня, сошедшего на ведущую туда единственную дорогу, вновь закрыто.
"На 56-м км дороги Пшавели-Абано-Омало сошла скальная масса, а вышедшая из берегов река полностью унесла проезжую часть дороги, из-за чего запрещен проезд для всех видов автотранспорта", - сообщает в пятницу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
По информации ведомства, на месте мобилизована соответствующая техника, начаты работы по восстановлению пораженного стихией участка дороги.
Дорога Пшавели-Абано-Омало протяженностью 72 км пролегает через перевал на высоте 2 тыс. 850 м. Из-за схода оползней и камнепадов, а также обильных снегопадов, регион становится практически отрезан от внешнего мира 6-7 месяцев в году.
Тушетия, в селах которой велись съемки известного фильма "Мимино", расположена на северных склонах Большого Кавказа на территории Ахметского муниципалитета региона Кахетия. Она является одной из самых живописных, но в то же время труднодоступных областей Грузии, уникальная природа которой влечет сюда туристов со всего мира.
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