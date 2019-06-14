Пакистанский премьер выразил беспокойство в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива

Пакистан обеспокоен ситуацией в Персидском заливе, заявил премьер-министр страны Имран Хан.

"Развивающаяся ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе вызывает большую обеспокоенность", - заявил И.Хан на Совете глав государств ШОС в пятницу.

В минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Иранские власти свою причастность к инциденту отрицают.