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Дальнее зарубежье 14.06.2019 13:16

Пакистанский премьер выразил беспокойство в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива

Пакистан обеспокоен ситуацией в Персидском заливе, заявил премьер-министр страны Имран Хан.

"Развивающаяся ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе вызывает большую обеспокоенность", - заявил И.Хан на Совете глав государств ШОС в пятницу.

В минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Иранские власти свою причастность к инциденту отрицают.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ЗАЛИВ, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]