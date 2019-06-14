Таможня Азербайджана присоединилась к блокчейн-платформе TradeLens

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана присоединился к блокчейн-платформе TradeLens, разработанной Maersk совместно с корпорацией IBM, говорится в сообщении ГТК.

Документ о присоединении ГТК к TradeLens подписали в четверг в Баку заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев и генеральный исполнительный директор Maersk, руководителем TradeLens Майком Вайтом.

«ГТК придает особое значение применению информационных технологий. С этой целью подготовлены и реализуются инновационные проекты. Как ожидается, присоединение к платформе TradeLens повысит эффективность импортно-экспортных операций Азербайджана и позволит обеспечить их безопасность на более высоком уровне», - отметил заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным ГТК, Госкомтаможня нацелена на полную автоматизацию процесса таможенного оформления. В свою очередь, TradeLens является крупной блокчейн-платформой, используемой участниками сектора торговли.

«С использованием этой платформы, ГТК сможет получать более раннюю и подробную информацию о содержимом контейнеров, движущихся по экосистеме TradeLens, и сторонах–участникам данного процесса. Это позволит более эффективно оценивать риски по перевозкам, осуществляемым внутри страны и за рубежом, еще больше ускорит процесс таможенного оформления и в целом упростит процесс торговли в регионе», - говорится в информации.

О создании TradeLensбыло объявлено в январе 2018 года. На данный момент в проекте принимают участие более 100 компаний и организаций.

TradeLens позволяет участникам ВЭД находиться в контакте, обмениваться информацией и сотрудничать на всех этапах и во всех звеньях цепочки поставок в любой точке мира, при этом участники платформы получают развернутую информационную картину со всей полнотой данных.

Н.Аббасова