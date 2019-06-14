Турция готова ответить в случае санкций США по С-400

Турция готова принять ответные меры в случае санкций США за покупку российских систем ПВО С-400, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция ответит на американские санкции, если США предпримут негативные шаги в отношении Анкары", - приводит агентство "Анадолу" слова министра. Речь идет о возможной реакции США на покупку Турцией систем ПВО С-400, поясняет агентство.

Чавушоглу вновь заявил, что Турция не намерена отказываться от сделки по С-400. Страна не будет отказываться от независимой политики и следует своим решениям, добавил он.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

В США призывают Анкару отказаться от покупки С-400. Если этого не произойдет, Вашингтон готов предпринять ответные меры. В частности, речь может пойти о введении санкций и о прекращении участия Турции в программе по строительству и покупке истребителей-бомбардировщиков F-35.