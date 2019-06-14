В Туркменистане проведена внезапная проверка боеготовности армии

Минувшей ночью на одном из полигонов Министерства обороны Туркменистана были проведены показательные учебно-тактические военные учения с боевой стрельбой при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Государственное информационное агентство республики.

По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в сторону военных учебно-тренировочных центров.

В сообщении отмечается, что в ходе учений особое внимание уделено использованию новых видов вооружения, военной техники и тактических приемов. В частности, впервые был продемонстрирован поступивший на вооружение ВС Туркменистана легкий самолет-штурмовик нового образца, предназначенный для выполнения различных боевых задач, в том числе патрулирования границы в горной и пустынной местности, уничтожения легкобронированной неприятельской техники и др.

Современные ракетные комплексы и танки уничтожили различные мишени, изображающие самолеты противника и технику на суше. Из зенитного комплекса "Шилка" были сбиты малогабаритные дроны, пытавшиеся проникнуть на территорию особо охраняемого объекта.

По завершении учений Бердымухамедов, сев на велосипед и выполняя маневры, открыл огонь по мишеням. Чётко попадая в цели, туркменский лидер продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих образцовый пример, отмечает информагентство.

Затем глава государства осмотрел выставку военной техники и боевых средств, на которой были представлены образцы в том числе недавно поступившей в структуры Вооружённых сил военной техники.

Верховный главнокомандующий ВС Туркменистана Бердымухамедов имеет воинское звание генерала армии.