Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.06.2019 13:27

В Туркменистане проведена внезапная проверка боеготовности армии

Минувшей ночью на одном из полигонов Министерства обороны Туркменистана были проведены показательные учебно-тактические военные учения с боевой стрельбой при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Государственное информационное агентство республики.

По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в сторону военных учебно-тренировочных центров.

В сообщении отмечается, что в ходе учений особое внимание уделено использованию новых видов вооружения, военной техники и тактических приемов. В частности, впервые был продемонстрирован поступивший на вооружение ВС Туркменистана легкий самолет-штурмовик нового образца, предназначенный для выполнения различных боевых задач, в том числе патрулирования границы в горной и пустынной местности, уничтожения легкобронированной неприятельской техники и др.

Современные ракетные комплексы и танки уничтожили различные мишени, изображающие самолеты противника и технику на суше. Из зенитного комплекса "Шилка" были сбиты малогабаритные дроны, пытавшиеся проникнуть на территорию особо охраняемого объекта.

По завершении учений Бердымухамедов, сев на велосипед и выполняя маневры, открыл огонь по мишеням. Чётко попадая в цели, туркменский лидер продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих образцовый пример, отмечает информагентство.

Затем глава государства осмотрел выставку военной техники и боевых средств, на которой были представлены образцы в том числе недавно поступившей в структуры Вооружённых сил военной техники.

Верховный главнокомандующий ВС Туркменистана Бердымухамедов имеет воинское звание генерала армии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АРМИЯ, УЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]