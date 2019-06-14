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Регион 14.06.2019 11:41

Возможные отрицательные последствия не заставят Турцию отказаться от покупки ЗРС С-400 - глава МИД Турции

Стамбул готов к возможным негативным последствиям от приобретения российских систем ПВО С-400, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Bloomberg.

Чавушоглу также заявил, что Турция будет иметь 100-процентный самостоятельный контроль над С-400 во время эксплуатации этих систем ПВО.

Ранее США предупреждали, что примут меры против Турции, если она не откажется от приобретения С-400.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, С400, ПОЗИЦИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]