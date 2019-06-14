Возможные отрицательные последствия не заставят Турцию отказаться от покупки ЗРС С-400 - глава МИД Турции

Стамбул готов к возможным негативным последствиям от приобретения российских систем ПВО С-400, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Bloomberg.

Чавушоглу также заявил, что Турция будет иметь 100-процентный самостоятельный контроль над С-400 во время эксплуатации этих систем ПВО.

Ранее США предупреждали, что примут меры против Турции, если она не откажется от приобретения С-400.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.