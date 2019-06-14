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СНГ 14.06.2019 13:42

Токаев считает, что ЕАЭС и ШОС могут стать надежными партнерами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать надежным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. Надежными партнерами ШОС могут выступить ЕАЭС, а также АСЕАН, БРИКС и Европейский союз", - заявил Токаев во время саммита ШОС в Бишкеке.

По его словам, ШОС является одной из самых эффективных, авторитетных международных объединений. "Будучи молодой организацией, она достигла заметных успехов в своем развитии и тем самым привлекла к себе внимание всего международного сообщества", - отметил он.

Токаев считает, что в условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках "нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС".

"Весьма насущными остаются вопросы обеспечения безопасности в регионе. Беспрецедентные теракты в стране-партнере ШОС - Шри-Ланке в апреле этого года подтверждают актуальность казахстанской инициативы по формированию глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН", - добавил Токаев.

Президент Казахстана сказал, что в условиях глобальной напряженности и региональных конфликтов необходимо оказывать всестороннее содействие в политическом разрешении кризисных ситуаций в мире. "Казахстан выражает поддержку усилиям руководства Афганистана по продвижению внутри-афганского политического диалога и мерам по стабилизации ситуации в стране", - подчеркнул он.

"Принимаемая сегодня дорожная карта действий контактной группы ШОС-Афганистан призвана внести практический вклад в процесс национального примирения в Афганистане", - заявил лидер Казахстана.

"Мы готовы и дальше содействовать проведению международных встреч по Сирии. Казахстан выступает за урегулирование всех противоречий в отношении ядерных программ в Иране и КНДР исключительно дипломатическим путем. Мы рассматриваем миротворческую деятельность как важную составную часть своей внешней политики по укреплению международной региональной безопасности", - добавил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]