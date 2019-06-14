ОБСЕ направит 2,5 млн евро на автоматизацию и оцифровку морских портов в Баку, Актау и Туркменбаши

ОБСЕ дало старт проекту «Зелёные порты в регионе Каспийского моря и поддержка привязанности».

Презентация проекта состоялась в пятницу в Баку.

В рамках проекта будет подготовлена «дорожная карта» процессов автоматизации и оцифровки морских портов в Баку (Азербайджан), Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан), подготовлено технико-коммерческое обоснование возможностей по использованию возобновляемых источников энергии.

Также будут организованы региональные семинары по изучению передового опыта зелёных портов мира.

Ожидается, что реализация проекта ускорит перевалку грузов и будет способствовать увеличению товарооборота, а также облегчению пересечения границ гражданами.

Представитель ОБСЕ Вук Зукич на презентации сообщил, что проект рассчитан на три года при общей стоимости в 2,5 млн евро.

Б.Рустамбеков