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Дальнее зарубежье 14.06.2019 11:52

Япония не планирует посылать силы в регион после атаки на ее корабль в Оманском заливе

У Японии нет намерения отправлять свои своих военных в район Ормузского пролива, чтобы отреагировать на атаку на японский танкер Kokura Courageous, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на Минобороны Японии.

Министр обороны Японии Такеси Ивайа заявил на пресс-конференции, что ведомство не рассматривает инцидент как непосредственную угрозу Японии.

По его словам, у "Сил самообороны Японии нет роли, которую они должны были бы сыграть в этот момент, и мы не планируем направлять их в регион Ормузского залива в ответ на атаки".

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ЯПОНИЯ, СИЛЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]