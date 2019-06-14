Япония не планирует посылать силы в регион после атаки на ее корабль в Оманском заливе

У Японии нет намерения отправлять свои своих военных в район Ормузского пролива, чтобы отреагировать на атаку на японский танкер Kokura Courageous, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на Минобороны Японии.
Министр обороны Японии Такеси Ивайа заявил на пресс-конференции, что ведомство не рассматривает инцидент как непосредственную угрозу Японии.
По его словам, у "Сил самообороны Японии нет роли, которую они должны были бы сыграть в этот момент, и мы не планируем направлять их в регион Ормузского залива в ответ на атаки".
Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.
США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.
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