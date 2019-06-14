Рахмон призвал страны ШОС усилить сотрудничество в социальной сфере в целях борьбы с терроризмом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что странам ШОС необходимо усилить сотрудничество в социальной сфере, чтобы противостоять вовлечению молодежи в различные деструктивные организации.
"Принимая во внимание, что безработица, бедность, социальная незащищенность являются одним из факторов вовлечения молодежи в террористические и экстремистские группировки, мы считаем важным консолидировано развивать весь социальный комплекс потенциала стран ШОС", - заявил в пятницу на проходящем в Бишкеке заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Таджикистана.
"Таджикистан готов активизировать практическое сотрудничество со всеми государствами ШОС по противодействию новым вызовами и угрозам в информационном пространстве странам Организации", - отметил он.
Рахмон также заявил, что "Таджикистан поддерживает создание отдельной антинаркотической структуры ШОС".
Помимо этого, таджикский лидер высказался за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, что является "одним из основных фактов сохранения и укрепления безопасности в регионе".
В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
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