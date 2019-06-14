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СНГ 14.06.2019 14:13

Рахмон призвал страны ШОС усилить сотрудничество в социальной сфере в целях борьбы с терроризмом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что странам ШОС необходимо усилить сотрудничество в социальной сфере, чтобы противостоять вовлечению молодежи в различные деструктивные организации.

"Принимая во внимание, что безработица, бедность, социальная незащищенность являются одним из факторов вовлечения молодежи в террористические и экстремистские группировки, мы считаем важным консолидировано развивать весь социальный комплекс потенциала стран ШОС", - заявил в пятницу на проходящем в Бишкеке заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Таджикистана.

"Таджикистан готов активизировать практическое сотрудничество со всеми государствами ШОС по противодействию новым вызовами и угрозам в информационном пространстве странам Организации", - отметил он.

Рахмон также заявил, что "Таджикистан поддерживает создание отдельной антинаркотической структуры ШОС".

Помимо этого, таджикский лидер высказался за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, что является "одним из основных фактов сохранения и укрепления безопасности в регионе".

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШОС, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]