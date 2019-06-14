Рухани пообещал преференции для работы в Иране компаниям из стран ШОС

Иран готов предоставить режим наибольшего благоприятствования компаниям стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Ирана Хасан Рухани на саммите организации в Бишкеке.

"Правительство Ирана готово предоставить все преимущества для экономической деятельности для граждан, компаний и правительств этой организации (ШОС) в Иране", - сказал Рухани.

По его словам, ШОС располагает "бесчисленными возможностями для капиталовложений и торговли".

По мнению Рухани, использование этого потенциала "может послужить экономическому прорыву стран-участниц (ШОС)".