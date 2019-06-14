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Регион 14.06.2019 11:58

Рухани пообещал преференции для работы в Иране компаниям из стран ШОС

Иран готов предоставить режим наибольшего благоприятствования компаниям стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Ирана Хасан Рухани на саммите организации в Бишкеке.

"Правительство Ирана готово предоставить все преимущества для экономической деятельности для граждан, компаний и правительств этой организации (ШОС) в Иране", - сказал Рухани.

По его словам, ШОС располагает "бесчисленными возможностями для капиталовложений и торговли".

По мнению Рухани, использование этого потенциала "может послужить экономическому прорыву стран-участниц (ШОС)".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ШОС, КОМПАНИИ, ПРЕФЕРЕНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]