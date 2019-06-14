Азербайджан в январе-мае увеличил промпроизводство на 2,2%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-мае 2019 года составил 19,6 млрд манатов, что на 2,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-мае составил 15%.

В январе-мае 2019 года 69,9% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 25,1% - перерабатывающую, 4,3% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-май 2019 года рост зафиксирован в производстве продукции деревообработки и изделий из дерева (92,8%), прицепов и полуприцепов (63,9%), напитков (59,8%), продукции текстильной промышленности (47,4%), в установке и ремонте машин и оборудования (46,7%), в производстве мебели (45,8%), изделий из резины и пластмассы (32,8%), картона и бумаги (32,8%), химпродукции (30,4%), готовой металлической продукции (21,1%), продукции пищевой промышленности (20,5%), полиграфической продукции (19,5%), продукции фармацевтической промышленности (16,8%), машин и оборудования (15,8%), табачной продукции (14,9%), стройматериалов (5%).

Спад за отчетный период имел место в производстве одежды (0,1%), прочих транспортных средств (1,8%), электрооборудования (7,9%), компьютеров, электроники и оптической продукции (8,8%), продукции металлургической промышленности (18,4%), кожи, кожаных изделий и обуви (27,7%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-мае 2019 года рост составил 0,4%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 8%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2018 году составил 47,7 млрд манатов, что на 1,5% больше показателя 2017 года.

Н.Аббасова