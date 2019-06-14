Президент Ирана просит участников ядерной сделки ускорить выполнение своих обязательств

Тегеран просит оставшихся участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как можно скорее выполнить свои обязательства в рамках этого соглашения, заявил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани.

"В рамках возможностей СВПД Исламская Республика Иран просит остальных участников соглашения как можно скорее выполнить свои обязательства, чтобы Исламская Республика Иран могла реализовать заложенные в нем экономические интересы", - сказал Рухани, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Ирана подчеркнул, что СВПД является важным достижением международной дипломатии.

Рухани также напомнил, что в соответствии с 15 докладами МАГАТЭ Иран выполнил все свои обязательства: "Но к сожалению США в одностороннем порядке вышли из данного соглашения и принуждают другие стороны и страны к нарушению резолюции 2231 СБ ООН, призывающей к нормальным торговым отношениям с Ираном".