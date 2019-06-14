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Бизнес и законодательство 14.06.2019 12:05

Минналогов за 5 месяцев сократило число выездных проверок более чем в 3 раза - Ширинов

Число выездных проверок налогоплательщиков в Азербайджане в январе-мае 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 3 раза, заявил гендиректор Департамента экономического анализа Минналогов Натиг Ширинов.

«В 2018 году число проведенных выездных проверок со стороны Минналогов сократилось более чем в 3 раза. Аналогичная картина имеет место и в январе-мае текущего года», - сказал Ширинов.

При этом он отметил рост эффективности проводимых выездных проверок. «Объем дополнительно начисленных налогов в результате одной проверки за 5 месяцев текущего года увеличился в 3,5 раза», - добавил гендиректор.

Как сообщалось ранее, в 2018 году выездные проверки Минналогов охватили 1,707 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2017 годом в 3,4 раза). В ходе проведенных проверок, в деятельности 1,703 тыс. налогоплательщиков, в которых были завершены проверки, выявлены определенные нарушения. На основании выездных проверок, проведенных в 2018 году, суммы, дополнительно начисленные для уплаты в госбюджет составили 465,7 млн манатов (спад в 1,7 раза). Несмотря на сокращения числа проверок, увеличился объем дополнительно начисленных налогов на одну проверку. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос в 2 раза – до 273,5 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГО, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]