Президент Узбекистана предложил провести первый экономический форум ШОС в Самарканде

Узбекистан выступает за регулярное проведение экономического форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и готов принять первый форум в Самарканде, заявил в пятницу узбекский президент Шавкат Мирзиеев.

"В целях активизации контактов среди деловых кругов наших стран выступаем за регулярное проведение экономического форума ШОС, в том числе в межрегиональном формате. Первый такой форум готовы принять в Самарканде", - заявил в пятницу Мирзиеев, выступая на саммите ШОС в Бишкеке.

Мирзиеев выступил с предложениями по расширению практического взаимодействия в рамках ШОС, а также разработки нескольких документов по приоритетным направлениям партнерства в рамках Организации.

"Предлагаем разработать стратегию сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности эффективных экономических и транспортных коридоров, концепцию взаимодействия в области "умного" сельского хозяйства и внедрения агроинноваций", - сказал узбекский лидер.

Мирзиеев отметил: "Считаем актуальным принятие программы "Зеленого пояса ШОС" в целях широкого внедрения в наших странах современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий".

"Предлагаем запустить механизм регулярных встреч руководителей ведомств, ответственных за развитие информационных технологий, а также разработать программу взаимодействия по вопросам гидробезопасности", - добавил Мирзиеев.