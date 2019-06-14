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СНГ 14.06.2019 14:38

Президент Узбекистана предложил провести первый экономический форум ШОС в Самарканде

Узбекистан выступает за регулярное проведение экономического форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и готов принять первый форум в Самарканде, заявил в пятницу узбекский президент Шавкат Мирзиеев.

"В целях активизации контактов среди деловых кругов наших стран выступаем за регулярное проведение экономического форума ШОС, в том числе в межрегиональном формате. Первый такой форум готовы принять в Самарканде", - заявил в пятницу Мирзиеев, выступая на саммите ШОС в Бишкеке.

Мирзиеев выступил с предложениями по расширению практического взаимодействия в рамках ШОС, а также разработки нескольких документов по приоритетным направлениям партнерства в рамках Организации.

"Предлагаем разработать стратегию сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности эффективных экономических и транспортных коридоров, концепцию взаимодействия в области "умного" сельского хозяйства и внедрения агроинноваций", - сказал узбекский лидер.

Мирзиеев отметил: "Считаем актуальным принятие программы "Зеленого пояса ШОС" в целях широкого внедрения в наших странах современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий".

"Предлагаем запустить механизм регулярных встреч руководителей ведомств, ответственных за развитие информационных технологий, а также разработать программу взаимодействия по вопросам гидробезопасности", - добавил Мирзиеев.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, ЭКОНОМИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]