МЭА сократило прогноз роста спроса на нефть на 2019 г на 100 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации, которая отмечает, что снижает оценку спроса уже второй месяц подряд.

В то же время МЭА ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тыс. б/с.

МЭА рассчитывает, что в 2020 году предложение нефти превысит спрос.