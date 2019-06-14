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Дальнее зарубежье 14.06.2019 16:16

Более половины церквей Франции нуждается в ремонте

Свыше 20 тыс. католических храмов Франции, не считая пострадавшего от пожара Нотр-Дама, требуют ремонта.

"Нотр-Дам - это дерево, за которым не видно леса. Во Франции 42 тысячи церквей и часовен, из которых больше половины нуждаются в ремонте. За неимением средств некоторые из них идут с молотка, превращаются в супермаркеты, клубы, гостиницы", - заявил президент Обсерватории религиозного наследия Эдуар де Ламаз, которого цитирует газета "Культура".

Издание отмечает, что для реставрации Нотр-Дама собрано средств больше, чем нужно, мэрии Лиона и Бордо даже намерены отозвать свой взнос - по 250 тыс. евро, которые решили использовать для собственных нужд. Некоторые деятели предлагают часть пожертвований передать на восстановление других церквей.

В настоящий момент идет активная дискуссия по поводу того, как должен будет выглядеть восстановленный собор.

Так, знаменитый зодчий Жан-Мишель Вильмотт, который возвел русский собор Святой Троицы на берегах Сены, предлагает создать взамен сгоревшего шпиля новый целиком из стекла. По его замыслу получится перекличка с пирамидой Лувра. Другой градостроитель считает, что на вершине собора необходимо установить прожектор, чей луч будет уходить высоко в небо - "поближе к Господу Богу". Существует проект, согласно которому кровля должна быть полностью покрыта витражами.

Среди авангардных проектов - создание на крыше Нотр-Дама оранжереи, где можно будет выращивать фрукты и овощи, а потом раздавать их на паперти неимущим. Предложено даже построить на крыше собора бассейн.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЦЕРКВИ, ДИСКУССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]