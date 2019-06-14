Китай в январе-мае увеличил выработку электроэнергии на 3,3%

Объем выработанной в Китае в январе-мае электроэнергии вырос на 3,3% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,3 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 0,2% в годовом выражении - до 558,9 млрд кВт.ч.

Таким образом, темпы повышения показателя замедлились: в январе-апреле подъем выработки составлял 4,1%, в том числе в апреле - 3,8%.