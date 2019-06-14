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ТЭК 14.06.2019 12:17

Китай в январе-мае увеличил выработку электроэнергии на 3,3%

Объем выработанной в Китае в январе-мае электроэнергии вырос на 3,3% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,3 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 0,2% в годовом выражении - до 558,9 млрд кВт.ч.

Таким образом, темпы повышения показателя замедлились: в январе-апреле подъем выработки составлял 4,1%, в том числе в апреле - 3,8%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]