Население Азербайджана в январе-мае увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-мае 2019 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 14 млрд 328,4 млн манатов, что на 2,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 7 млрд 187,7 млн манатов (рост по сравнению с январем-маем 2018г на 2,4%), непродовольственных товаров – 7 млрд 140,7 млн манатов (рост на 3,1%).

По данным комитета, за январь-май 45,2% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - электроприборы и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-мае 2019 года составили 145,5 манат, на покупку непродовольственных товаров – 144,6 манат.

Н.Аббасова