Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2019 г вырастут на 1,9 млн б/с, в 2020 г на 2,3 млн б/с - МЭА

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки, а в 2020 году - на 2,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

В результате, считает организация, даже в случае более высокого роста спроса по сравнению с 2019 годом запрос на нефть из стран ОПЕК может снизиться до 29,3 млн б/с в 2020 году, что на 650 тыс. б/с меньше, чем объем производства нефти картелем в мае.