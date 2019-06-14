Генсек ШОС подтвердил приоритеты организации в деле обеспечения мира и безопасности в регионе

Вопросы обеспечения безопасности и устойчивого развития стран-членов Шанхайской организации сотрудничества останутся приоритетами ее деятельности, заявил в пятницу в Бишкеке на саммите ШОС генеральный секретарь организации Владимир Норов.

"Приоритетами для ШОС были и остаются вопросы обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития на основе целей и задач хартии "шанхайского духа"", - сказал Норов.

Он отметил, что в рамках организации "успешно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, а опыт ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стал востребованным во всем мире".

Генсек ШОС указал, что принимаемая на саммите в Бишкеке "дорожная карта" по урегулированию ситуации в Афганистане, подготовленная контактной группой "ШОС-Афганистан", "позволит активизировать и наполнить ее (группы - ИФ) деятельность конкретными практическими мероприятиями".

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.