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СНГ 14.06.2019 15:46

Генсек ШОС подтвердил приоритеты организации в деле обеспечения мира и безопасности в регионе

Вопросы обеспечения безопасности и устойчивого развития стран-членов Шанхайской организации сотрудничества останутся приоритетами ее деятельности, заявил в пятницу в Бишкеке на саммите ШОС генеральный секретарь организации Владимир Норов.

"Приоритетами для ШОС были и остаются вопросы обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития на основе целей и задач хартии "шанхайского духа"", - сказал Норов.

Он отметил, что в рамках организации "успешно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, а опыт ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стал востребованным во всем мире".

Генсек ШОС указал, что принимаемая на саммите в Бишкеке "дорожная карта" по урегулированию ситуации в Афганистане, подготовленная контактной группой "ШОС-Афганистан", "позволит активизировать и наполнить ее (группы - ИФ) деятельность конкретными практическими мероприятиями".

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ШОС, ГЕНСЕК, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]