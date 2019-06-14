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Транспорт и связь 14.06.2019 12:27

Белоруссия ограничит использование своего воздушного пространства на период проведения Евроигр-2019

Белорусское "Национальное кадастровое агентство" разместило на публичной кадастровой карте (www.map.nca.by) зоны ограничения использования воздушного пространства Белоруссии, которые вводятся на период проведения в Минске II Европейских игр.

Как указывается в сообщении Госкомитета по имуществу Белоруссии, зоны ограничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня 2019 года до 9.00 4 июля 2019 года и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты, БЛА) и авиамодели.

В сообщении ГКИ отмечается, что границы ограничения воздушного пространства сформированы министерством обороны Белоруссии в соответствии с указом президента страны Александра Лукашенко №191 от 20 мая 2019 года, которым утвержден комплекс мер по обеспечению безопасности на период проведения Евроигр.

В соответствии с указом, в частности, запрещено использование беспилотников над спортивными объектами.

Ранее в июне Лукашенко подписал другой указ, которым разрешается уничтожать беспилотники и авиамодели, которые летают в запретных зонах - воздушном пространстве над базами с боеприпасами, предприятиями нефтеперерабатывающей промышленности, строящейся БелАЭС.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. В Минске ожидают, что Евроигры посетят около 50 тыс. болельщиков.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОИГРЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]