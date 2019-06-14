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Спорт 14.06.2019 12:33

Сборная Азербайджана опустилась на 110-ое место в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана потеряла две позиции и опустилась на 110-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в пятницу на сайте организации.

В июне сборная Азербайджана сыграла два матча в рамках отбора на Евро-2020: уступила со счетом 1:3 Венгрии и 1:5 Словакии.

Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (6-ое место), Уэльс (23-ое), Словакия (31-ое), Венгрия (42-ое).

Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии, а в первой десятке также присутствуют Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Уругвай, Швейцария, Дания.

А.Азизов

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Тэги: ФИФА, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]