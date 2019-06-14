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СНГ 14.06.2019 12:52

Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время - Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на "полях саммита" Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

"Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - рассказал Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

"Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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