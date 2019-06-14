Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $342

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 мая 2019 года составляет 581,2 манатов ($341,9 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 мая 2019 года составило 1 млн 583,3 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Из них 895,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 687,6 тыс. человек – в частном.

При этом 21,2% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13% - промышленности, 8,4% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,3% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,3% - прочих сферах экономики.

Б.Рустамбеков