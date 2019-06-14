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ТЭК 14.06.2019 13:04

Экспорт нефти из Ирана в мае упал до 0,8 млн б/с, среди покупателей, вероятно, Турция и Китай - МЭА

Добыча нефти в Иране в мае - месяце, когда вступили в полную силу санкции США, обрушилась на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем - до 2,4 млн б/с, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

Это минимальный уровень с конца 1980-х годов.

Экспорт нефти снизился гораздо существеннее - на 480 тыс. б/с, до 810 тыс. б/с, из этого объема конденсат составляет примерно 240 тыс. б/с. В мае прошлого года Иран экспортировал 2,6 млн б/с, когда США объявили о выходе из соглашения по атому. США пытаются свести экспорт иранской нефти к нулю, напоминает МЭА.

Иран также может снизить производство конденсата после того, как заполнит свои береговые и плавучие хранилища. На конец мая примерно 15 млн баррелей хранилось в танкерах, главным образом - конденсата. В настоящее время добыча конденсата в Иране оценивается в 690 тыс. б/с, ШФЛУ - (широкая фракция легких углеводородов) - 330 тыс. б/с, считает МЭА.

"Конечное направление экспортируемой иранской нефти становится сложно определять, поскольку Национальная иранская нефтяная компания NIOC отключила систему слежения на своих танкерах. Ожидается, что большинство баррелей оказалось в Азии, хотя все еще непонятно, где, а какое-то количество нефти, вероятно, направляется в хранилища", - пишет МЭА.

"Среди тех покупателей иранской нефти, которые получили освобождения от санкций США с ноября прошлого года до мая текущего года, Турция, по всей видимости, забрала в мае 30 тыс. б/с по сравнению с 190 тыс. б/с в апреле. По оценкам МЭА, Китай - крупнейший покупатель иранской нефти, в мае купил лишь 70 тыс. б/с по сравнению с 410 тыс. б/с, приобретенных в апреле. Других покупателей иранской нефти в мае еще предстоит выяснить. Индия, второй по величине покупатель, в апреле приобрела 280 тыс. б/с, что наполовину меньше, чем годом ранее", - говорится в отчете.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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