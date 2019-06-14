В Азербайджане в объектах торговли и услуг установлено свыше 67 тыс. pos-терминалов - Джаббаров

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров отмечает сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг, при этом указывает на рост числа платежных карт в обращении.

«По состоянию на 1 июня в республике зарегистрировано 67,032 тыс. pos-терминала», - сказал Джаббаров в пятницу при обсуждении в парламенте во втором чтении законопроекта «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2018 год», сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, это на 16% меньше, чем в 2016 году.

«Для сравнения, в 2016 году в Азербайджане было 80,301 тыс. pos-терминалов», - отметил Джаббаров.

Министр подчеркнул рекордно число платежных карт, находящихся в обращении. «Сегодня в Азербайджане в обращении находится рекордное число платежных карт - 6,721 млн единиц», - сказал Джаббаров.

По его словам, комиссионные сборы для предпринимателей, использующихся на своих объектах pos-терминалы, в Азербайджана более привлекательны, чем в других странах. «В Азербайджане комиссионные сборы составляют 1,29%-2,37%. Для сравнения, в Грузии они составляют 1,5%-2%, в Англии – 1,5%-2%, в Италии - 2%-2,75%, в России – 2%-3%», - отметил министр налогов Микаил Джаббаров.

Р.Бабаев