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Финансы 14.06.2019 13:07

В Азербайджане в объектах торговли и услуг установлено свыше 67 тыс. pos-терминалов - Джаббаров

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров отмечает сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг, при этом указывает на рост числа платежных карт в обращении.

«По состоянию на 1 июня в республике зарегистрировано 67,032 тыс. pos-терминала», - сказал Джаббаров в пятницу при обсуждении в парламенте во втором чтении законопроекта «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2018 год», сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, это на 16% меньше, чем в 2016 году.

«Для сравнения, в 2016 году в Азербайджане было 80,301 тыс. pos-терминалов», - отметил Джаббаров.

Министр подчеркнул рекордно число платежных карт, находящихся в обращении. «Сегодня в Азербайджане в обращении находится рекордное число платежных карт - 6,721 млн единиц», - сказал Джаббаров.

По его словам, комиссионные сборы для предпринимателей, использующихся на своих объектах pos-терминалы, в Азербайджана более привлекательны, чем в других странах. «В Азербайджане комиссионные сборы составляют 1,29%-2,37%. Для сравнения, в Грузии они составляют 1,5%-2%, в Англии – 1,5%-2%, в Италии - 2%-2,75%, в России – 2%-3%», - отметил министр налогов Микаил Джаббаров.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]