РосЯрпак осенью начнет поставки бумажной тары в Азербайджан

Российское ООО «РосЯрпак», занимающееся производством бумажной пакетов и гибкой упаковки, планирует осенью 2019 года начать поставки продукции в Азербайджан.
«Наше участие в бизнес-миссии ярославских предпринимателей в Азербайджан оказалось очень продуктивным - азербайджанские компании с интересом отнеслись к продукции РосЯрпак. Мы попали на целевой рынок – в Азербайджане нет своего производителя бумажной упаковки. Осенью начнем поставки», - сообщила коммерческий директор «РосЯрпак» Любовь Лабаева, слова которой приводит интернет-сайт «Ярославский регион».
Организатором бизнес-миссия Ярославской области в Азербайджан в начале июня выступил АНО «Центр экспорта Ярославской области». В состав делегации вошли представители компаний региона, производящих упаковку, запчасти для сельхозтехники и автохимии.
«У России и Азербайджана льготный таможенный режим, это дает преимущество отечественным товарам. Азербайджанский рынок привлекателен для российских поставщиков, мы можем предложить достойное качество и конкурентные цены», - отметила гендиректор Центра Наталия Багрова.
По данным центра, экспорт Ярославской области в Азербайджан за 2018 год составил $13 млн (рост на 71% от показателя 2017г). Структура экспорта включает: изделия из черных металлов, топливо, механическое оборудование и технику, стекло и изделия из него, бумагу и картон, древесину и продукцию деревообработки, фармацевтический ассортимент, каучук и резинотехнические изделия, полиграфические и лакокрасочные товары.
ООО «РосЯрпак» основано в июле 2002 года.
Н.Аббасова
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