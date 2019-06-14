РосЯрпак осенью начнет поставки бумажной тары в Азербайджан

Российское ООО «РосЯрпак», занимающееся производством бумажной пакетов и гибкой упаковки, планирует осенью 2019 года начать поставки продукции в Азербайджан.

«Наше участие в бизнес-миссии ярославских предпринимателей в Азербайджан оказалось очень продуктивным - азербайджанские компании с интересом отнеслись к продукции РосЯрпак. Мы попали на целевой рынок – в Азербайджане нет своего производителя бумажной упаковки. Осенью начнем поставки», - сообщила коммерческий директор «РосЯрпак» Любовь Лабаева, слова которой приводит интернет-сайт «Ярославский регион».

Организатором бизнес-миссия Ярославской области в Азербайджан в начале июня выступил АНО «Центр экспорта Ярославской области». В состав делегации вошли представители компаний региона, производящих упаковку, запчасти для сельхозтехники и автохимии.

«У России и Азербайджана льготный таможенный режим, это дает преимущество отечественным товарам. Азербайджанский рынок привлекателен для российских поставщиков, мы можем предложить достойное качество и конкурентные цены», - отметила гендиректор Центра Наталия Багрова.

По данным центра, экспорт Ярославской области в Азербайджан за 2018 год составил $13 млн (рост на 71% от показателя 2017г). Структура экспорта включает: изделия из черных металлов, топливо, механическое оборудование и технику, стекло и изделия из него, бумагу и картон, древесину и продукцию деревообработки, фармацевтический ассортимент, каучук и резинотехнические изделия, полиграфические и лакокрасочные товары.

ООО «РосЯрпак» основано в июле 2002 года.

Н.Аббасова