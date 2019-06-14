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Дальнее зарубежье 14.06.2019 17:46

ЕС считает наиболее выигрышной стратегию двухколейного подхода в отношениях с Россией

В ЕС продолжают придерживаться двухколейного подхода в отношениях с Россией для реализации своей стратегии взаимоотношений Брюсселя и Москвы, говорится в опубликованной в пятницу Глобальной стратегии Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.

"Последние годы показали последовательную реализацию (концепции - ИФ) двухколейного подхода (в отношениях с Россией - ИФ), который остается стратегическим вызовом для ЕС. Санкции в ответ на нарушение Россией международного права и выборочное взаимодействие (с Москвой - ИФ) по темам интереса ЕС", - говорится в докладе, который подготовила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы сдерживали агрессивное и не склонное к сотрудничеству поведение России, и в то же время сотрудничали с Россией по широкому диапазону внешнеполитических вопросов", - отмечается в нем.

Доклад по теме реализации глобальной стратегии ЕС станет предметом для обсуждения Совета по общим вопросам на уровне глав МИД в Люксембурге на следующей неделе.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]