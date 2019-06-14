ЕС считает наиболее выигрышной стратегию двухколейного подхода в отношениях с Россией

В ЕС продолжают придерживаться двухколейного подхода в отношениях с Россией для реализации своей стратегии взаимоотношений Брюсселя и Москвы, говорится в опубликованной в пятницу Глобальной стратегии Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.

"Последние годы показали последовательную реализацию (концепции - ИФ) двухколейного подхода (в отношениях с Россией - ИФ), который остается стратегическим вызовом для ЕС. Санкции в ответ на нарушение Россией международного права и выборочное взаимодействие (с Москвой - ИФ) по темам интереса ЕС", - говорится в докладе, который подготовила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы сдерживали агрессивное и не склонное к сотрудничеству поведение России, и в то же время сотрудничали с Россией по широкому диапазону внешнеполитических вопросов", - отмечается в нем.

Доклад по теме реализации глобальной стратегии ЕС станет предметом для обсуждения Совета по общим вопросам на уровне глав МИД в Люксембурге на следующей неделе.