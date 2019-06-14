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Дальнее зарубежье 14.06.2019 17:27

Китай призвал к диалогу на фоне событий в Оманском заливе

В МИД Китая призвали вести диалог по вопросу атаки на два танкера в Оманском заливе, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут должным образом решить свои разногласия и справиться с конфликтом путем диалога и консультаций", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, КИТАЙ, ДИАЛОГ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]