Китай призвал к диалогу на фоне событий в Оманском заливе

В МИД Китая призвали вести диалог по вопросу атаки на два танкера в Оманском заливе, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут должным образом решить свои разногласия и справиться с конфликтом путем диалога и консультаций", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.