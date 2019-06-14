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Дальнее зарубежье 14.06.2019 13:28

Свыше 600 американских компаний призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Более 600 американских компаний и ассоциаций, включая Walmart Inc. и Target Corp., в четверг призвали президента США Дональда Трампа положить конец торговой войне с Китаем, поскольку она наносит ущерб американским компаниям и потребителям.

"Нас по-прежнему беспокоит рост взаимных пошлин", - говорится в письме.

"Мы по собственному опыту знаем, что новые пошлины окажут существенное, негативное и долгосрочное воздействие на американские компании, фермеров, семьи и экономику США. Всеобъемлющие пошлины не являются эффективным инструментом для того, чтобы заставить Китай внести изменения в свои нечестные торговые практики. Пошлины - это налоги, которые платят непосредственно американские компании (. . .), а не Китай", - сказано в письме, опубликованном на сайте ассоциации против пошлин Tariffs Hurt the Heartland.

Управление торгового представителя США готовится провести слушания, касающиеся введения 25%-ных пошлин на продукцию из Китая на общую сумму $300 млрд, 60% из которых приходятся на потребительские товары, говорится в письме, которое подписали 520 компаний и 141 торговая ассоциация.

"Мы призываем вашу администрацию вернуться за стол переговоров и проводить совместную работу с нашими союзниками, чтобы найти глобальные, имеющие законную силу решения. Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, и обе стороны проиграют", - сказано в документе.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

При этом в понедельник он сказал в интервью телеканалу CNBC, что введет новые пошлины на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в конце июня.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ТРАМП, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]