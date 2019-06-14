Абашидзе и Карасин обсудили процесс имплементации соглашения между Грузией и РФ о таможенном мониторинге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече в четверг в Праге обсудили вопрос, связанный с имплементацией грузино-российского соглашения от 2011 года о таможенном мониторинге передвижения грузов на границе двух стран.

"В частности, было отмечено, что стороны должны содействовать деятельности рабочей группы, созданной на уровне экспертов, что обеспечит успешную реализацию данного соглашения", - говорится в информации, распространенной в пятницу администрацией правительства Грузии по итогам встречи Абашидзе-Карасина.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли" между правительствами Грузии и РФ было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана нейтральная швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг передвижения грузов на грузино-российской границе.

По информации администрации правительства, стороны обсудили динамику торгово-экономических отношений между двумя странами, транспортные связи, определенные гуманитарные проблемы. Особенное внимание было уделено защите интересов и урегулированию проблем включенных в данные сферы грузинских компаний.

"Учитывая, что российская сторона постоянно в критическом контексте ставит вопрос, касающийся работы действующей близ Тбилиси биолаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара), Абашидзе еще раз подтвердил, что двери этого центра открыты для всех стран, в том числе для российских ученых и экспертов", - сказано в сообщении.

Дата следующей встречи в Праге будет уточнена позже.

Встречи в формате "Абашидзе-Карасин" на сегодняшний день являются единственным прямым диалогом между официальными лицами Грузии и РФ. В ходе них обсуждаются в основном вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами во взаимоотношениях двух стран. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге.