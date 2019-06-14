Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.06.2019 17:13

Абашидзе и Карасин обсудили процесс имплементации соглашения между Грузией и РФ о таможенном мониторинге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече в четверг в Праге обсудили вопрос, связанный с имплементацией грузино-российского соглашения от 2011 года о таможенном мониторинге передвижения грузов на границе двух стран.

"В частности, было отмечено, что стороны должны содействовать деятельности рабочей группы, созданной на уровне экспертов, что обеспечит успешную реализацию данного соглашения", - говорится в информации, распространенной в пятницу администрацией правительства Грузии по итогам встречи Абашидзе-Карасина.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли" между правительствами Грузии и РФ было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана нейтральная швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг передвижения грузов на грузино-российской границе.

По информации администрации правительства, стороны обсудили динамику торгово-экономических отношений между двумя странами, транспортные связи, определенные гуманитарные проблемы. Особенное внимание было уделено защите интересов и урегулированию проблем включенных в данные сферы грузинских компаний.

"Учитывая, что российская сторона постоянно в критическом контексте ставит вопрос, касающийся работы действующей близ Тбилиси биолаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара), Абашидзе еще раз подтвердил, что двери этого центра открыты для всех стран, в том числе для российских ученых и экспертов", - сказано в сообщении.

Дата следующей встречи в Праге будет уточнена позже.

Встречи в формате "Абашидзе-Карасин" на сегодняшний день являются единственным прямым диалогом между официальными лицами Грузии и РФ. В ходе них обсуждаются в основном вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами во взаимоотношениях двух стран. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ИТОГИ


Похожие новости


Азербайджан останется главным стратегическим партнером Грузии в сфере энергообеспечения - Турнава Операторы систем электропередач Грузии, Азербайджана и России планируют создать объединенное электроэнергетическое кольцо Грузия в балансе природного газа на 2019 год сократила его поставки из Азербайджана за счет импорта из России Президент Грузии считает, что перспектив улучшения отношений с РФ пока нет Тбилиси нацелен на нормализацию отношений с Россией - президент Грузии НАТО призывает РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]