Абашидзе и Карасин обсудили процесс имплементации соглашения между Грузией и РФ о таможенном мониторинге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече в четверг в Праге обсудили вопрос, связанный с имплементацией грузино-российского соглашения от 2011 года о таможенном мониторинге передвижения грузов на границе двух стран.
"В частности, было отмечено, что стороны должны содействовать деятельности рабочей группы, созданной на уровне экспертов, что обеспечит успешную реализацию данного соглашения", - говорится в информации, распространенной в пятницу администрацией правительства Грузии по итогам встречи Абашидзе-Карасина.
Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли" между правительствами Грузии и РФ было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана нейтральная швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг передвижения грузов на грузино-российской границе.
По информации администрации правительства, стороны обсудили динамику торгово-экономических отношений между двумя странами, транспортные связи, определенные гуманитарные проблемы. Особенное внимание было уделено защите интересов и урегулированию проблем включенных в данные сферы грузинских компаний.
"Учитывая, что российская сторона постоянно в критическом контексте ставит вопрос, касающийся работы действующей близ Тбилиси биолаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара), Абашидзе еще раз подтвердил, что двери этого центра открыты для всех стран, в том числе для российских ученых и экспертов", - сказано в сообщении.
Дата следующей встречи в Праге будет уточнена позже.
Встречи в формате "Абашидзе-Карасин" на сегодняшний день являются единственным прямым диалогом между официальными лицами Грузии и РФ. В ходе них обсуждаются в основном вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами во взаимоотношениях двух стран. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге.
Политолог Ахундов презентовал книгу, рассказывающую всю правду о надписях Гандзасара
Любая пропаганда незаконных режимов обречена на поражение – МИД Азербайджана
Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития
Президент Алиев сократил до 37 число стран со льготным налоговым режимом
Ален Делон оказался в госпитале, но после обследования выписан домой
TikTok обещает устранять несоответствующий контент, взаимодействовать с Роскомнадзором
Минкультуры направит около 300 тыс. манатов на паспортизацию памятников истории и культуры Азербайджана
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви