Украина осуществит взнос в фонд Организации американских государств

Кабинет Министров Украины осуществит добровольный взнос страны в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки, сообщает сайт правительства Украины.

Согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

В сообщении также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций.