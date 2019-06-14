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СНГ 14.06.2019 16:00

Украина осуществит взнос в фонд Организации американских государств

Кабинет Министров Украины осуществит добровольный взнос страны в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки, сообщает сайт правительства Украины.

Согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

В сообщении также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций.

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Тэги: УКРАИНА, ОАГ, ВЗНОС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]