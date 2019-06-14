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Дальнее зарубежье 14.06.2019 18:16

Меркель 18 июня обсудит с Зеленским минские договоренности

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским минские договоренности и реформы на Украине, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностях, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, для Германии "минский процесс" украинского урегулирования очень важен.

"Вы знаете, как важен нам минский процесс", - указала она. Несмотря на то, что работа в рамках формата на разных уровнях ведется постоянно, даты саммита "нормандской четверки" или встречи глав МИД Деммер не назвала.

"В рамках "нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства ФРГ.

Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что 18 июня Зеленский посетит с официальным визитом ФРГ.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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