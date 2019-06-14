Меркель 18 июня обсудит с Зеленским минские договоренности

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским минские договоренности и реформы на Украине, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностях, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер журналистам в пятницу.
По ее словам, для Германии "минский процесс" украинского урегулирования очень важен.
"Вы знаете, как важен нам минский процесс", - указала она. Несмотря на то, что работа в рамках формата на разных уровнях ведется постоянно, даты саммита "нормандской четверки" или встречи глав МИД Деммер не назвала.
"В рамках "нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства ФРГ.
Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ранее сообщалось, что 18 июня Зеленский посетит с официальным визитом ФРГ.
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