Страны ШОС заявили о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии и Афганистане мирным путем

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что ситуация в Сирии и Афганистане может быть урегулирована только мирным путем, на основе диалога.
"Государства-члены подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны", - говорится в Бишкекской декларации, принятой по итогам прошедшего в Бишкеке в пятницу саммита глав-государств ШОС и опубликованном на официальном сайте Организации.
Главы государств ШОС "считают, что взаимодействие в рамках Астанинского формата создало необходимые условия для выполнения Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, продвижения инклюзивного процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам народа САР и международного сообщества".
"В этом контексте подчеркнута важность продолжения международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны", - говорится в декларации.
Помимо этого, в Декларации указано, что "одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане". Главы государств ШОС заявили о поддержке "усилий правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности".
"Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны", - указывается в Декларации.
В контексте урегулирования ситуации в Афганистане лидеры стран ШОС отметили "важное значение дальнейшего взаимодействия в различных многосторонних форматах, включая Контактную группу "ШОС-Афганистан", Московский формат консультаций и другие, также отметили намерение Республики Узбекистан провести во второй половине 2019 года в г. Ташкенте министерское заседание восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII)".
В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. На саммите в Бишкеке председательствование в организации перешло России, следующий саммит в июле 2019 года пройдет в Челябинске.
В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
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