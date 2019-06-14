Дюков: некоторое повышение квот ОПЕК+ было бы приемлемым, чтобы иметь комфортный диапазон цен в $55-65 за баррель

Некоторое повышение квот ОПЕК+ было бы приемлемым, чтобы иметь комфортный диапазон цен в $55-65 за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Соглашение ОПЕК+ - это благо как для производителей, так и для потребителей, которое позволяет минимизировать волатильность, держать цены под контролем. Мы видим, что даже такие серьезные геополитические события, которые влияют на рыночную ситуацию, на цены - не так значительно (влияют на рынок). Если бы не было этого соглашения - это влияние было бы серьезней", - сказал он журналистам.

"Соглашение ОПЕК+, механизм, надо сохранить. Пока правильнее было бы взять какую-то паузу и дождаться момента, когда эти эмоции, настроения будут влиять на рынок не так существенно, значительно. Когда это произойдет - можно будет более уверенно сказать, относительно как правильней поступить - сохранить объемы или их увеличить", - добавил он.

"Мне представляется, что некоторое увеличение квот для стран, входящих в ОПЕК+, было бы приемлемым. Это позволит сохранить баланс на рынке, который достигнут, и иметь комфортный диапазон для производителей и потребителей $55-60 за баррель нефти", - подчеркнул он.