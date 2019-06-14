Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.06.2019 14:14

Дюков: некоторое повышение квот ОПЕК+ было бы приемлемым, чтобы иметь комфортный диапазон цен в $55-65 за баррель

Некоторое повышение квот ОПЕК+ было бы приемлемым, чтобы иметь комфортный диапазон цен в $55-65 за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Соглашение ОПЕК+ - это благо как для производителей, так и для потребителей, которое позволяет минимизировать волатильность, держать цены под контролем. Мы видим, что даже такие серьезные геополитические события, которые влияют на рыночную ситуацию, на цены - не так значительно (влияют на рынок). Если бы не было этого соглашения - это влияние было бы серьезней", - сказал он журналистам.

"Соглашение ОПЕК+, механизм, надо сохранить. Пока правильнее было бы взять какую-то паузу и дождаться момента, когда эти эмоции, настроения будут влиять на рынок не так существенно, значительно. Когда это произойдет - можно будет более уверенно сказать, относительно как правильней поступить - сохранить объемы или их увеличить", - добавил он.

"Мне представляется, что некоторое увеличение квот для стран, входящих в ОПЕК+, было бы приемлемым. Это позволит сохранить баланс на рынке, который достигнут, и иметь комфортный диапазон для производителей и потребителей $55-60 за баррель нефти", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, ДЮКОВ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Фалих: надеюсь, мы продлим сделку ОПЕК+, и это будет легкое решение Между странами ОПЕК нет сомнений в необходимости продлять сделку, вопрос - в странах не-ОПЕК Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ изучит ситуацию на рынке нефти в условиях медленного снижения запасов, но без рекомендаций ОПЕК восполнит нехватку нефти на рынке в случае необходимости, пока ее нет - министр нефти ОАЭ Страны ОПЕК в марте выполнили обязательства по сокращению добычи на 131%, не-ОПЕК - на 151% - МЭА Мировые запасы нефти в марте выросли на 3,3 млн барр., были на 22,8 млн барр. выше среднего 5-летнего уровня - ОПЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]