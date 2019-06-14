Азербайджан в июле откроет Винный дом в Екатеринбурге

Винный дом Азербайджана откроется в июле в Екатеринбурге (РФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
«На июль запланировано открытие Винного дома Азербайджана в Екатеринбурге», - отметили в фонде.
Россия станет второй страной, где открываются Винные дома Азербайджана. В настоящее время специализированные винные дома Азербайджана действуют в Китае.
В Azpromo подчеркнули, что во второй половине 2019 года планируется открытие Винного дома Азербайджана в Санкт-Петербурге.
Россия в настоящее время является основным рынком экспорта азербайджанского вина. Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс. При этом в РФ было экспортировано 618,3 тыс. декалитров (рост на 82,9% по сравнению с 2017г) на сумму $6 млн. 400,17 тыс. (рост на 29,8%).
В январе-марте Азербайджан экспортировал 101,87 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $1 млн 476,4 тыс. Основной экспорт винной продукции пришелся на Россию. В частности, за 3 месяца в РФ экспортировано 96,67 тыс. декалитров (спад на 15,9% по сравнению с первым кварталом 2018г) на сумму $1 млн. 270,53 тыс. (рост на 10,7%).
А.Азизов
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