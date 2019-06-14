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ТЭК 14.06.2019 14:20

"Газпром нефть" надеется в ближайшее время увеличить число проектов в Ираке

"Газпром нефть" надеется в ближайшее время увеличить число проектов в Ираке, сообщил журналист глава "Газпром нефти"Александр Дюков.

"Мы подтверждаем интерес к ряду проектов, рассматриваем несколько проектов, в ближайшее время, надеемся, что количество проектов (в Ираке - ИФ) увеличится", - сказал он.

Первый замглавы компании Вадим Яковлев добавил: "Свои предложения мы сделали иракской стороне. Предложения рассматриваются, мы ждем со стороны иракских партнеров решения о том, в каком формате будет предоставлен доступ для заинтересованных сторон".

Дюков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возможном участии в тендер на право разработки газового месторождения Мансурия, сказал: "Ирак является для нас стратегическим регионом, и, безусловно, если говорить о Мансурия - привлекательный проект, но говорить о нашем участии преждевременно. Нам надо ознакомиться с условиями и после этого примем решение".

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Тэги: ИРАК, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]