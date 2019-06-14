Швейцарская Trub Trading AG доставит в Азербайджан 135 тыс. бланков общегражданских паспортов

Министерство экономики Азербайджана определилось с компанией, которая поставит в страну 135 тыс. бланков общегражданских паспортов.

Соглашение об их доставке в Азербайджан подписано с компанией «Trub Trading (İnternational) AG» (Швейцария).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, стоимость контракта составляет 38,6 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков