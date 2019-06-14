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Инфраструктура и тендеры 14.06.2019 14:31

Швейцарская Trub Trading AG доставит в Азербайджан 135 тыс. бланков общегражданских паспортов

Министерство экономики Азербайджана определилось с компанией, которая поставит в страну 135 тыс. бланков общегражданских паспортов.

Соглашение об их доставке в Азербайджан подписано с компанией «Trub Trading (İnternational) AG» (Швейцария).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, стоимость контракта составляет 38,6 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАСПОРТА, ДОСТАВКА, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]