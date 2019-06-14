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Дальнее зарубежье 14.06.2019 14:44

Суд решил рассмотреть вопрос об экстрадиции Ассанжа в США в феврале 2020 года

Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США пройдут в феврале 2020 года, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Накануне глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил в эфире радио BBC, что подписал решение о выдаче Ассанжа в США, и теперь окончательно решение предстоит принять суду.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АССАНЖ, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]